ANDERNACH – Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer in Andernach-Miesenheim

Am 25. August 2025 kam es gegen 20:00 Uhr in der Ortslage Andernach-Miesenheim zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen zum Nachteil unbeteiligter Verkehrsteilnehmer durch einen Motorradfahrer, der sich zusammen mit seinem Sozius einer polizeilichen Kontrolle entzog.

Die Kontrolle sollte erfolgen, da der Mitfahrer keinen Helm trug. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Motorradfahrer mit seiner Cross-Maschine in sehr riskanter und rücksichtsloser Fahrweise durch den Ort und konnte wenig später auf einem Feldweg zwischen Saffig und Miesenheim den Beamten entkommen. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wurden mindestens zwei PKW-Fahrer im Bereich der Nettestraße in Andernach-Miesenheim konkret gefährdet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu

melden. Quelle: Polizei