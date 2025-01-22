WEYERBUSCH – Verkehrsunfall auf der L 276 bei Weyerbusch

Am 28. August 2025 gegen 16:10 Uhr kam es auf der L 276 zwischen Weyerbusch und Leuscheid zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 36jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Skoda die L 276 von Leuscheid kommend in Fahrtrichtung Weyerbusch. In dem kurvenreichen Abschnitt der Strecke verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kippte mit dem PKW zur Seite. Am PKW entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht. Neben der Polizei Altenkirchen war weiterhin der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Polizei