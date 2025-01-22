HIRZ-MAULSBACH – Bekanntmachung zur Vollsperrung der Fiersbacher Straße (K 24) in Hirz-Maulsbach

Durch Umbauarbeiten am Stromnetz kommt es am 13. August 2025 im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr zu einer Vollsperrung der K 24 zwischen den Ortsteilen Maulsbach und Hirzbach. Eine Umleitungsstrecke wird über die Ortsgemeinden Kircheib und Fiersbach eingerichtet. Die VG Altenkirchen-Flammersfeld bittet um Verständnis für die durch die Baumaßnahme entstehenden Behinderungen und Lärmbelästigung. Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld – als Straßenverkehrsbehörde