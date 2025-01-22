EITELBORN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 49 bei

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr gegen 13:35 Uhr ein Motorrad die B 49 von Koblenz aus kommend in Fahrtrichtung Montabaur. In der Gemarkung Eitelborn, Höhe „Denzer Heide“, kam es nach links von seiner Fahrspur ab und streifte den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden, ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur fahrenden Pkw. Das Motorrad geriet vollständig von der Fahrbahn nach links ab und schlug in die Schutzleitplanke ein. Der 69-jährige Fahrzeugführer aus der VG Montabaur wurde in das angrenzende Waldstück abgewiesen und starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Neben Kräften der Polizeiinspektionen Montabaur und Lahnstein befanden sich Kräfte des Regelrettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Verkehrsdirektion Koblenz hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern daher an.

Die B 49 ist aktuell weiterhin zwischen den Abfahrten Horchheimer Höhe und Denzer Heide in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich gegen 18:30 Uhr aufgehoben. Quelle Polizei