MEUDT – Verkehrsunfall auf der L 315 bei Meudt

Sonntagnachmittag, 10. August 2025, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 315 zwischen Meudt und Berod. In einer Linkskurve verlor der 27-jährige Fahrzeugführer vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn und prallte nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Am Pkw entstand entsprechender Sachschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden verletzt und mussten zwecks medizinischer Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Quelle Polizei