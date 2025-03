HEUPELZEN – Neuer Bürgermeister für Heupelzen: Fabian Schumacher tritt die Nachfolge an

Nach der Kommunalwahl im Juni 2024 hatte Rainer Düngen, der bereits seit 2014 das Amt des Ortsbürgermeisters in Heupelzen innehatte, kommissarisch die Amtsgeschäfte weitergeführt. Nun erfolgte die offizielle Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 24. März 2025 wurde Fabian Schumacher durch den Ortsgemeinderat einstimmig zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Rainer Düngen überreichte ihm im Rahmen der Sitzung die Ernennungsurkunde, vereidigte ihn und führte ihn in sein Amt ein. Seinem Nachfolger wünschte er zudem viel Erfolg für die Ausübung des neuen verantwortungsvollen Amtes.

Da Fabian Schumacher bislang Erster Beigeordneter war, folgte anschließend auch eine Neuwahl der Beigeordneten der Ortsgemeinde. Bernd Ochsenbrücher wurde vom Ortsgemeinderat zum Ersten Beigeordneten gewählt, Bettina Weigand übernimmt ab sofort das Amt der Beigeordneten.

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte Fabian Schumacher herzlich zu seiner Wahl. „Ich freue mich, dass für die Ortsgemeinde Heupelzen auch nach dem angekündigten Ausscheiden von Rainer Düngen wieder eine starke Gemeindespitze gefunden werden konnte. Der Unterstützung durch mich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung kannst Du Dir sicher sein.“