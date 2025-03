WISSEN – Großartige Visitenkarte der Kreismusikschule beim Konzert in Wissen

Große Halle, große Bühne, und ganz große Kunst: Das traditionelle Musikschulkonzert plus „it rocks“ im Wissener Kulturwerk zeigte einmal mehr, was für Talente im gesamten Kreis an Instrumenten und Mikros zu finden sind. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher an, sodass die Halle gut gefüllt war und eine wunderbare Atmosphäre herrschte.

Beim großen Konzert der Kreismusikschule reichte das Spektrum von klassischen Ensembles über moderne Bandprojekte bis hin zu großen Orchestern. Die Musikerinnen und Musiker präsentierten ihr Können mit großem Engagement und Begeisterung, was immer wieder zu donnerndem Applaus führte. Die Tradition des Musikschulkonzerts zeigt sich auch in der gelungenen Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Instrumentalisten, die gemeinsam auf der Bühne standen. Dadurch wurde nicht nur ein hohes musikalisches Niveau geboten, sondern auch die Freude am Musizieren spürbar gemacht. Es traten große und kleine Ensembles auf, von den zarten Klängen einer Gitarre bis hin zum mächtigen Klang eines großen Orchesters oder einer Band war alles dabei.

Dieses Konzert bot nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Schülern und Eltern die einmalige Gelegenheit, die Kreismusikschule in ihrer ganzen Vielfalt und die Vielseitigkeit zu erleben. Das Große Musikschulkonzert ist ein besonderes Konzert und für viele Kinder und Jugendliche sogar der erste Auftritt. „Genau das finde ich ganz großartig“, sagt Schulleiter Marc Schaeferdiek, „musikalische Leistungen definieren sich nicht nur über 100 Prozent korrekt gespielte Noten, vielmehr über Atmosphäre und Miteinander.“

Insgesamt war es ein rundum beeindruckendes Konzert, das die hohe Qualität der musikalischen Ausbildung an der Musikschule eindrucksvoll unter Beweis stellte und den Besuchern einen abwechslungsreichen und stimmungsvollen Nachmittag und Abend in besonderer Atmosphäre bescherte. Fotos: Kreismusikschule / Marc Schaeferdiek