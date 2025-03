KREIS NEUWIED – Niedax Group erschließt neuen Standort in Deutschland

Die Niedax Group, einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme, investiert weiter in Deutschland: Das Familienunternehmen aus Linz am Rhein erschließt in Rahms (Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz) einen neuen Standort. Damit einher geht die Gründung einer neuen Gesellschaft.

In Rahms wird die Niedax Group einen neuen Technologie-Campus gründen. Von diesem aus sollen zukünftig Bauprojekte im Bereich Infrastruktur gesteuert werden, die beispielsweise dem Ausbau des Glasfasernetzes, des digitalen Schienenverkehrs und von Rechenzentren in Deutschland und Europa dienen. In diesem Zuge wurde zum Jahresbeginn 2025 mit der Niedax Infrastruktur GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet.

Bruno Reufels, CEO der Niedax Group, sagt: „In diesem Jahr liegt unser Fokus auf dem Ausbau unseres Produktportfolios im Bereich der Digitalisierung der Infrastruktur. Mit der Gründung der neuen Gesellschaft und der Erschließung des neuen Standorts haben wir dafür den Grundstein gelegt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem bedeutsamen Schritt den derzeitigen Unsicherheiten und politischen Herausforderungen im deutschen Markt aktiv entgegentreten. Als mittelständisches Unternehmen wollen wir unseren Beitrag zu einer positiven Entwicklung der deutschen Wirtschaft leisten.“

Das Gelände im nördlichen Rheinland-Pfalz, nahe der Bundesautobahn A3, wurde bis vor wenigen Jahren vom Schuhhersteller Birkenstock als Mieter genutzt. Nun hat die Niedax Group das rund 73.500 Quadratmeter große Grundstück mit ca. 21.500 Quadratmetern bebauter Bürofläche gekauft.

Zusätzlich zu diesem Grundstück erwarb das Unternehmen weitere angrenzende Grundstücke von der Gemeinde Neustadt/Wied in der Verbandsgemeinde Asbach. Die Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern entspricht der Produktions- und Lagerfläche von Niedax am weltweit größten Produktionsstandort in St. Katharinen. Das Familienunternehmen plant auf dem Technologie-Campus die Errichtung eines Kunden-Kompetenz-Centers, in dem Niedax gemeinsam mit weiteren weltweit führenden Unternehmen innovative Produkte aus dem Bereich der Datencenter erlebbar machen möchte.

Der neue Standort soll bis zum Beginn der zweiten Jahreshälfte 2025 mit der notwendigen Infrastruktur für die Verwaltungs- und Vertriebseinheiten für bis zu 450 Mitarbeitende ausgestattet werden. Perspektivisch plant die Niedax Group auf der neu erworbenen Fläche eine Produktion für Glasfaser-Kabelkanäle zu errichten.

Achim Hallerbach, Landrat des Kreises Neuwied, sagt: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Gebäude und das Grundstück in Rahms mit der Niedax Group einen neuen Käufer aus der Region gefunden haben. Hier konnte ich gemeinsam mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den Kommunen vor Ort die entscheidenden Weichen stellen, damit die vielfältigen Interessen gebündelt und erfolgreich für die Region ins Ziel geführt werden konnten. Als wachstumsstarkes, mittelständisches Unternehmen wird Niedax mit dem Investment kurz- und langfristig den Wirtschaftsstandort nördliches Rheinland-Pfalz deutlich stärken und viele neue Arbeitsplätze schaffen.“

Das sehen auch Verbandsbürgermeister Michael Christ und Ortsbürgermeister Thomas Junior so: „Mit unseren kommunalen Gremien war es unser Bestreben, ein anerkanntes und wirtschaftsstarkes Unternehmen für eine Ansiedlung zu interessieren. Wir sind glücklich und dankbar, dass sich die Niedax Group für Rahms und damit einen weiteren Standort im Landkreis Neuwied entschieden haben.“