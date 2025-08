HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf

Am 31. Juli 2025 befuhren eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 45-jähriger Seat-Fahrer gegen 15:30 Uhr die Straße Glockenfeld in Fahrtrichtung Daaden. An der Einmündung Herrmannsplatz beabsichtigte die Hyundai-Fahrerin nach links abzubiegen, und bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab. Dies verkannte der 45-Jährige, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 37-jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender, mittlerer Sachschaden. Quelle Polizei