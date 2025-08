ELKENROTH – Verkehrsunfall auf der L 286 – Motorradfahrer schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am 31. Juli 2025 ereignete sich gegen 16:15 Uhr zwischen Elkenroth und Rosenheim auf der L 286 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seinem Zweirad die L 286 aus Richtung Elkenroth kommend in Fahrtrichtung Rosenheim. Die 33-jährige Fahrerin eines Opel beabsichtige gleichzeitig von der L 288 nach links auf die L 286 abzubiegen, missachtete aber die Vorfahrt des 16-jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Jugendliche wurde über den PKW der 33-jährigen geschleudert, wobei dessen Kopf noch mit der Windschutzscheibe des Opels kollidierte und schwere Verletzungen, die den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich machten. Der brachte den Verletzen in eine Klinik. Ferner wurden beide beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt. Quelle Polizei