NIEDERSCHELDERHÜTTE – Geparkten PKW in Niederschelderhütte geschädigt und geflüchtet

Am 31. Juli 2025 wurde in der Zeit zwischen 08:00 und 13:20 Uhr der am Fahrbahnrand der Hochstraße in Niederschelderhütte geparkte Mercedes eines 57-jährigen beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds dürfte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren den PKW angefahren haben. Im Anschluss entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Zumindest am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden. Quelle Polizei