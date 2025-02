HERDORF – Im Hüttenhaus Herdorf beginnt das „Abenteuer Heimat“

Es geht wieder los: Nach der Winterpause laden die Kreisvolkshochschule Altenkirchen und der Westerwald-Sieg-Tourismus zu einer neuen Runde von „Abenteuer Heimat“ ein. Zahlreiche bekannte Orte, Baudenkmäler und Naturschätze wollen auch in diesem Jahr entdeckt werden, darunter neben einigen „Klassikern“ etliche neue Schauplätze.

Der Startschuss fällt dabei am Sonntag, 16. März, in einem Zentrum der früheren Montanindustrie – in Herdorf. Viele der wichtigsten Gruben im Siegerländer-Wieder Spateisenbezirk wurden hier betrieben, weiterverarbeitet wurden die Erze vor Ort in der Friedrichshütte. Nur noch wenige Relikte erinnern an diese Zeit, sämtliche Fördertürme sind ebenso verschwunden wie die riesigen Anlagen der Hütte.

Erhalten geblieben ist allerdings das Hüttenhaus, das die Direktoren einst zur eigenen kulturellen Erbauung und zur Unterhaltung der Beschäftigten errichten ließen. Längst ist das Gebäude über alle Grenzen hinweg bekannt – ein Kleinod und ein Ort, an dem Schauspieler und Musiker nur allzu gerne auftreten. Immer noch versprüht das Hüttenhaus in einem einzigartigen Ambiente den Charme der 50er Jahre. Bei dieser Zeitreise (Treffpunkt um 14.25 Uhr am Eingang) wird es auch einen Blick hinter die Kulissen geben. Einige Plätze sind noch frei. Karten sind als Online-Ticket auf der Webseite www.westerwald-sieg.de oder bei der Kreisvolkshochschule erhältlich. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro.

Grundsätzlich empfiehlt sich bei „Abenteuer Heimat“ immer eine frühzeitige Anmeldung: So sind zum Beispiel die Termine auf Schloss Schönstein (27. März) und auf der Freusburg (15. Juni) bereits ausgebucht. Am 6. April dreht sich bei „Abenteuer Heimat“ in Hamm (Sieg) alles um das Thema „Raiffeisen“, eine Woche später, am 13. April, wird das Westerwaldmuseum „Motorrad und Technik“ in Steinebach besucht.

Foto: Die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ beginnt in diesem Jahr im Hüttenhaus in Herdorf. Foto: Kreisverwaltung / Peter Lindlein