BETZDORF – SKFM und DRK laden zum Workshop „Wie Gespräche mit betreuten Menschen gelingen“

Eine der Herausforderungen im Betreuungsalltag besteht darin, dass die Wünsche und Vorstellungen der Betreuten nicht immer umsetzbar sind. Da gesetzliche Betreuter jedoch verpflichtet sind, sich an den Wünschen der betreuten Person zu orientieren und sie in der Entscheidungsfindung zu unterstützen, kann dies für den Betreuer zu einem erheblichen Problem werden. Gespräche gestalten sich dann oft sehr schwierig. Einen gesunden Mittelweg zwischen den Erwartungen des Betreuten und dem Machbaren findet man mit Hilfe der Personenzentrierten Gesprächsführung. Diese Technik, basierend auf Empathie und aktivem Zuhören wird an dem Abend vorgestellt und eingeübt. Zu dem kostenfreien Workshop laden der Betreuungsverein des SKFM-Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer im Landkreis Altenkirchen e.V. und der Betreuungsverein des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen e.V. ein.

Der Workshop findet am 25. März 2025 von 17.00 bis 20.30 Uhr in den Räumen des Betreuungsvereines des SKFM, Schulstraße 5, 57518 Betzdorf statt. Eine Anmeldung unter 02741- 9374676 ist auf Grund begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich.