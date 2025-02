BETZDORF – Märzwanderung mit Bätzing-Lichtenthäler

Seit vielen Jahren ist die Aktion „Sabine bewegt“, ein fester Bestandteil im Kalender der heimischen Politikerin. Auch in diesem Jahr lädt SPD-Landtagsabgeordnete die Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, gemeinsam aktiv zu sein, etwas für die Gesundheit zu tun und dabei über verschiedenste Themen ins Gespräch zu kommen. „Mir ist der direkte Austausch mit den Menschen besonders wichtig. Ich freue mich darauf, zu hören, was sie beschäftigt, welche Ideen sie haben und wie wir gemeinsam Dinge voranbringen können“, so Bätzing-Lichtenthäler. Die Wanderung findet am Samstag, den 8. März 2025, in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Barbaraturm, 57629 Malberg. Die ca. 6 km lange Wanderstrecke rund um den Förder- und Aussichtsturm, an Malberg, Rosenheim und Steinebach vorbei, bietet den Wanderlustigen herrliche Ausblicke, bevor sie den Nachmittag im Restaurant BERGBLICK ausklingen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen.