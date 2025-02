HACHENBURG – Mathias Richling auf den Spuren des Wahnsinns

Krimi-Atmosphäre auf der Kabarettbühne: Am 8. März, um 20 Uhr begibt sich Mathias Richling an den Tatort Berlin, aber auch auf internationales Parkett, um mit detektivischem Spürsinn die Wurzeln des Übels in Politik und Gesellschaft aufzuspüren. Auf Einladung der Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Naspa und der Westerwald-Brauerei, gastiert Richling, der von vielen Kritikern als der beste Parodist der deutschen Kabarett-Szene gefeiert wird, erneut in der Hachenburger Stadthalle. Richling bringt seine jüngsten Beobachtungen wie immer in literarisch anspruchsvolle Form. Über seine Texte gibt es bereits Magister- und Doktorarbeiten. Regie führt Autor und SWR-Moderator Günter Verdin. Niemand aus Politik und Show bleibt verschont. Ein Kritiker beschreibt die Verwandlungskunst von Richling wie folgt: „Er benötigt dazu nicht einmal eine große Maske, die Veränderung von Stimme und Körperhaltung und die Nutzung von ein paar wenigen Gesten genügen, um zu erkennen, wen er durch humorvolle und bisweilen bizarre Übertreibung skizziert und karikiert.“ Überzeugen Sie sich bitte selbst!

Karten gibt es im Vorverkauf ab 26 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 13 Euro plus Gebühren, an der Abendkassen gibt es die Tickets ab 32 Euro, ermäßigt ab 16 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336. Foto: LanJu