WISSEN – Erfolgreicher Auftakt des Westerwald-Cups in Daaden: Team Daaden/Wissen auf Kurs

Der erste Abschnitt des WW-Cups im Schwimmen fand in Daaden statt. Der Wettkampf wird in zwei Abschnitten ausgetragen. Der zweite Abschnitt ist für den 27. September in Wissen geplant. Daher gilt ein ganz besonderer Dank dem Siegtalbad, das erneut seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wird und so eine perfekte Bühne für die Veranstaltung bietet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an, mit einer Unterscheidung zwischen Erwachsenen- und Nachwuchsmannschaften. Die Mannschaften wurden aus Wissener und Daadener Schwimmerinnen und Schwimmer für das Schwimmteam Daaden/Wissen gebildet. In der Nachwuchs-Mannschaft weiblich waren mit Talia Saado und Smilla Reuber zwei talentierte Schwimmerinnen aus Wissen am Start. In der männlichen Nachwuchs-Mannschaft traten für Wissen Simon Ziegler und Levin Wagner an. In der offenen Wertung Mixed schwammen Julian Gabriel, Jari Reuber und Tim Demmer für Wissen.

Mit einer hervorragenden Leistung hat sich das Schwimmteam Daaden/Wissen gegen die Konkurrenz behauptet. Nach dem ersten Abschnitt des Wettkampfes liegen die Mannschaften gut im Rennen: Die weibliche Nachwuchs-Mannschaft belegt vorerst den 3. Platz, die männliche Nachwuchs-Mannschaft den 2. Platz, und die Mixed-Mannschaft den 6. Platz. Ein vielversprechender Start, der Hoffnung auf einen spannenden weiteren Verlauf des WW-Cups macht. Das Team blickt nun voller Vorfreude auf den zweiten Abschnitt des WW-Cups im September in Wissen.