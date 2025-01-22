HEIMBACH – WEIS – Vollsperrung der Hauptstraße in Heimbach-Weis – SWN erneuern Gas- und Wasserleitung – Umleitung des Verkehrs über die B 42, Anwohner nutzen Nebenstraßen

Die Stadtwerke Neuwied (SWN) erneuern ab Montag, dem 11. Mai, die Gas- und Wasserhauptleitung in der Hauptstraße in Heimbach-Weis. Grund sind wiederkehrende Schäden an den Leitungen in den vergangenen zwei Jahren. Die Arbeiten sollen bis Oktober 2026 abgeschlossen sein.

„Um einen sicheren Bauablauf zu gewährleisten, ist eine Vollsperrung zwischen der Schul- und Margarethenstraße unumgänglich“, erklärt Markus Höfer von den SWN. Während der Bauzeit wird der Durchgangsverkehr ab Hilgenpfad und Schönfeldstraße über die Bundesstraße 42 umgeleitet.

Für Anwohner hingegen ergeben sich keine größeren Umstände. „Sie können die Baustelle über die Nebenstraßen umfahren. Auch alle Häuser und Geschäfte bleiben zu Fuß erreichbar“, so Höfer.

Die SWN bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen.