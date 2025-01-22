ALTENKIRCHEN – Sporting AK – Klassert, Ebert und Hermann holen Gold-Triple in Luxemburg!

Das Nachwuchsturnier in Grevenmacher/Luxemburg diente manchen Neulingen Eugen Kiefers als Leistungsmessung, einigen Leistungsträgern als Testturnier, um taktische Raffinessen und Ideen auszuprobieren. Unter der Leitung von Fabian Kruppa erreichte das Team 3 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Noah Klassert, Savelij Hermann und David Ebert (hier erst bei seinem zweiten Turnier überhaupt) dominierten ihre Kontrahenten und vollführten jeder einzeln Drehversenschläge an den Kopf ihrer Gegner, was eine Überlegenheit veranschaulicht, und mit der Höchstpunktzahl belohnt wird. Viele ihrer Widersacher beförderten sie durch vorzeitigen Kampfabbruch von der Fläche.

Auch zum erst zweiten Mal seiner Kämpferkarriere traten Leon Eheim und Dominik Sharko an und vollstreckten ihre Halbfinalgegner ebenfalls durch zu hohen Punktevorsprung vor Ablauf der regulären Rundenzeit, um zur Silbermedaille durchzukommen.

Cecilia Sharko, Silas Anel-Fernandez und Louie Tyron Vierschilling erreicht jeweils die Bronzemedaille. Wladimir Weiss gewann einen Kampf deutlich, konnte allerdings nicht in die Medaillenränge vordringen. Erneut kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein und motiviert auf die Entwicklung der zu verbessernden Einzelheiten blicken. Informationen zum Training und zu Anfängerkursen für Kinder ab 4 Jahren erhält man unter 0160 9450 4797 www.sporting-taekwondo.de