STADT NEUWIED – Freie Fahrt am Samstag: Stadt schlägt Neuwieder Nulltarif vor – Wöchentlich kostenloser Busverkehr im Stadtgebiet und bei Großveranstaltungen – Stadtrat entscheidet in nächster Sitzung

Einsteigen, losfahren, sparen – an jedem Samstag. Die Neuwieder Stadtverwaltung will den ÖPNV samstags künftig komplett kostenlos machen und bringt diesen Vorschlag jetzt in den Stadtrat ein. Die Bürger sollen wöchentlich im gesamten Stadtgebiet zum Nulltarif unterwegs sein. Zusätzlich sollen Busse bei Currywurstfestival, Deichstadtfest und Co. an allen Veranstaltungstagen ohne Ticket genutzt werden können.

Der Vorstoß geht auf einen Antrag des „Bündnisses für Neuwied“ zurück, der im Stadtrat diskutiert und erweitert wurde. Beschlossen worden war zunächst, dass die Busse nicht nur an Veranstaltungstagen – wie bereits beim Knuspermarkt erfolgreich getestet –, sondern auch an jeweils einem Samstag im Monat kostenfrei zu stellen sind. Gleichzeitig sollte die Verwaltung durchrechnen, welche Mehrkosten eine Ausdehnung auf jeden Samstag mit sich bringen würde.

Das Ergebnis: Der Unterschied fällt überschaubar aus. „Letztlich kommen wir nur auf etwas mehr als 30.000 Euro Mehrkosten im Jahr, haben aber einen viel größeren Nutzen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Rat das auch so sehen wird“, kommentiert Beigeordneter Ralf Seemann. Da er mit den Busbetreibern bereits Vorgespräche geführt hat, könnte die Maßnahme nach einem entsprechenden Beschluss zeitnah – vermutlich noch im Mai – umgesetzt werden.

Finanziert werden soll das Ganze über die Einnahmen aus den Parkgebühren. Erstmals nach 14 Jahren hatte die Stadt kürzlich die Tarife in der Innenstadt angepasst. Mit 1,20 Euro pro Stunde bleiben sie im Vergleich mit anderen Städten zwar weiter moderat, sorgen aber für zusätzliche Einnahmen. „Einen Teil davon geben wir so an die Bürger zurück und schaffen gleichzeitig einen Anreiz, das Auto stehen zu lassen, womit auch die Verkehrsbelastung für die Anwohner sinkt“, erklärt Seemann.

Auch Oberbürgermeister Jan Einig sieht großes Potenzial: „Wenn jeder weiß: samstags ist Busfahren kostenlos, dann setzt sich das schnell durch. Das ist einfach, klar und alltagstauglich“, ist er überzeugt. Ziel sei es, die Innenstadt zu entlasten, die Erreichbarkeit zu verbessern und gleichzeitig Handel und Gastronomie zu stärken. Das Angebot gilt dabei im gesamten Stadtgebiet – also auch für Fahrten in die Stadtteile, etwa zu Kirmessen oder anderen Veranstaltungen, unterstreicht er. Also einfach einsteigen und losfahren.