HEILIGENROTH – Gurtkontrollen im Rahmen der ROADPOL-Kontrollwoche und Drogenfahrt mit diversen Straftaten

Im Rahmen der jährlich wiederkehrenden europaweit koordinierten Verkehrssicherheitswoche ROADPOL führten Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils anderthalb bis zweistündige Standkontrollen in der Anschlussstelle Montabaur mit dem Schwerpunkt „Überwachung der Gurt- und Anschnallpflicht“ durch. Dabei konnten insgesamt ca. 75 Fahrzeugführer und -insassen, darunter auch Kinder, festgestellt werden, die entweder gar nicht oder falsch gesichert waren. Es wurden entsprechende Verwarngelder erhoben bzw. auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das letzte Fahrzeug der Kontrolle am Donnerstag gegen 15:45 Uhr wurde von einer 29-jährigen Fahrzeugführerin aus dem benachbarten Hessen geführt. Die junge Frau war nicht nur nicht angeschnallt, sondern stand augenscheinlich auch unter Drogeneinfluss, was ein positiver Schnelltest vor Ort bestätigte. Aufgrund gleichgelagerter Delikte war sie auch nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, die ihr bereits unanfechtbar entzogen wurde. Außerdem waren am Fahrzeug amtliche Kennzeichen angebracht, die nicht auf das mitgeführte Fahrzeug ausgegeben waren und ihr 36-jähriger, männlicher Beifahrer führte eine geringe Menge Amphetamin mit sich. Dieses wurden sichergestellt und gegen beide Personen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle Polizei