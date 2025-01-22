WISSEN – Der Bürgertreff Wissen startet im März – Im Offenen Treff Menschen begegnen

Im Zentrum der Verbandsgemeinde Wissen, Marktstr. 8, öffnet der Bürgertreff Wissen nun seine Pforten. An drei Nachmittagen, dienstags, donnerstags, sonntags, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr lädt der Verein zum Offenen Treff ein: Ganz zwanglos vorbeikommen, Platz nehmen, bei einem Tässchen Kaffee oder Tee neue Leute kennen lernen, miteinander reden, spielen. Der Verein möchte dazu beitragen, Einsamkeit zu überwinden und Gemeinschaft zu fördern. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Kontakt: Erika Uber, buergertreff.wissen@gmail.com – www.buergertreff-wissen.de