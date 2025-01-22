VG KIRCHEN – Neue digitale Ausbildungsplattform für die Unternehmen der Verbandsgemeinde Kirchen gestartet. – Eine zentrale Ausbildungsplattform soll künftig Schüler und regionale Betriebe noch besser vernetzen.

In der Verbandsgemeinde Kirchen haben lokale Unternehmen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde ein neues Projekt zur Stärkung der regionalen Ausbildung umgesetzt. Ziel sollte der Aufbau einer zentralen digitalen Plattform sein, auf der Betriebe ihre Ausbildungsplätze übersichtlich darstellen und potenzielle Bewerber direkt erreichen können.

Die Idee entstand im Rahmen des Unternehmensnetzwerks der Wirtschaftsförderung. Viele Ausbildungsbetriebe in der Umgebung hatten den Wunsch geäußert, ihre Angebote nicht nur über große überregionale Portale, sondern regional sichtbar und direkt für Schüler zugänglich anzubieten. Auf der neuen Plattform können sich Firmen mit Logo, Kontaktdaten, Homepage und Ausbildungsangeboten präsentieren – damit Jugendliche frühzeitig und konkret sehen, welche Perspektiven in ihrer Heimat bestehen.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Einbindung lokaler Schulen. Gymnasien und integrierte Gesamtschulen sollen die Plattform im Unterricht nutzen und den Schülern als Ressource für ihre Berufswahl nahebringen. Regelmäßige Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde sowie Beiträge in sozialen Medien sollen zusätzlich Aufmerksamkeit erzeugen.

Mit dem Start der Plattform wollen die Initiatoren einen Beitrag leisten, den Übergang von Schule in Ausbildung effektiver zu gestalten. Die Seite ist seit Dezember online und soll als zentrale Anlaufstelle für Schüler wie Betriebe dienen. Unternehmen können sich weiterhin bei der Verbandsgemeinde Kirchen melden, wenn diese auf der Seite aufgenommen werden wollen. Das Angebot ist kostenlos.

Die Plattform ist über die Internetadresse www.wfk-sieg.de/unsere-unternehmen.html aufrufbar oder einfach den QR-Code scannen.