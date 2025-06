HEILIGENROTH – Brennendes Fahrzeug auf der BAB 3 nach Verkehrsunfall

Vier Fahrzeuge waren gegen 16:32 Uhr auf der BAB 3 in Höhe Heiligenroth bei km 88 auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs als das erste Fahrzeug aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen musste. Eine dahinter fahrende 25jährige Frau aus dem Raum Koblenz erkannte dies zu spät und fuhr dem ersten Fahrzeug leicht hinten auf. Das dahinter befindliche Fahrzeug konnte wiederum rechtzeitig bremsen und anhalten bevor der vierte PKW von hinten auffuhr und letztlich alle vier PKWs ineinanderschob. Der hintere PKW eines 30jährigen Mannes aus dem Raum Köln geriet in Vollbrand, sodass die Richtungsfahrbahn Frankfurt für die Dauer von mehr als anderthalb Stunden gesperrt werden musste, was zu einem erheblichen Rückstau im Feierabend- und Wochenendverkehr führte. Der linke Fahrstreifen wurde durch die Hitzeentwicklung beim Brand derart in Mitleidenschaft gezogen, dass er vorerst nicht mehr befahrbar ist und gesperrt werden muss. Durch den Unfall entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Im Rückstau, der sich bis hinter das Autobahndreieck Dernbach gebildet hatte, wurden zahlreiche Fahrzeugführer gemeldet, die die BAB 3 rückwärts befuhren, um am ADD auf die BAB 48 zu gelangen und den Stau zu umfahren. Ermittlungen hierzu dauern an und werden konsequent geahndet werden. Quelle Polizei