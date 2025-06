HEDDESDORF – Spendenübergabe des Evangelischen Vereins Heddesdorf an den Förderverein Kinzingschule

Der Evangelische Verein Heddesdorf hat eine weitere Spende übergeben. Der Betrag in Höhe von 1.000 Euro geht an den Förderverein der Kinzingschule und soll dort die Ferienaktivitäten für die Schülerinnen und Schüler unterstützen. Zur offiziellen Spendenübergabe trafen sich die 2. Vorsitzende des Fördervereins Kathrin Ternes mit Kassierer Konrad Graßmann und Vorsitzenden Sven Lefkowitz vom Evangelischen Verein. Der überkonfessionell tätige Evangelische Verein Heddesdorf hat es sich neben seinen Veranstaltungen für die Mitglieder und Heddesdorfer Bürgerinnen und Bürgern zur Aufgabe gemacht, auch die örtlichen caritativen Organisationen zu unterstützen. „Wir hoffen hier einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kinder mit möglichst geringen Kosten an den einwöchigen Ferienaktivitäten der Schule teilnehmen können. Besonders die Vereine und Organisationen, die sich für unsere Kinder einsetzen, fördern wir gerne“, erklärte Sven Lefkowitz. Kathrin Ternes bedankte sich für die großzügige Unterstützung aus dem Heddesdorfer Verein und berichtete, dass sich der Verein seit seiner Gründung 1977 die Teilhabe und finanzielle Unterstützung der Kinder an den vielfältigen Aktivitäten in und um die Schule zur Aufgabe gemacht hat. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Freizeitaktivitäten während der Ferien, die mit der Spende nun deutlich besser ausgestattet sind.