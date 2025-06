ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“ mit Beethoven und Skrjabin

Ludwig van Beethoven und Alexander Skrjabin stehen auf dem Programm, wenn Konstantin Zvyagin am Sonntag, dem 22. Juni, Gast der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ in Altenkirchen sein wird. Der Titel des Juni-Konzerts: „Ein ganzer Kosmos voller musikalischem Ausdruck“.

1990 in Nowgorod geboren, studierte Zvyagin an der Gnessin-Musikakademie in Moskau sowie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Heute lehrt er an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt und tritt international als Solist sowie als Mitglied des Trios „SpiegelBild“ auf. Konzertreisen führten ihn nach Irland, Polen, Deutschland, Schweden, in die USA, nach Frankreich, Italien, Spanien und Israel. Im Dezember 2024 veröffentlichte er mit seinem Trio das Album „Sceneries“.

Konzertbeginn im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Konstantin Zvyagin ist zu Gast bei der „Weltklassik“-Reihe in Altenkirchen. (Foto: Meike Engel)