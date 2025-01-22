HEDDESDORF – Musikalischer Nachmittag beim VdK-Ortsverband Heddesdorf

Zum musikalischen Kaffeenachmittag mit Alleinunterhalter Schorsch Ritter hatte der VdK-Ortsverband Heddesdorf eingeladen und zahlreiche Mitglieder sowie weitere Gäste sind der Einladung gerne gefolgt.

Vorsitzender Sven Lefkowitz bedankte sich bei seiner Begrüßungsrede insbesondere bei seinen Vorstandsmitgliedern, die bei allen Veranstaltungen mit großem Engagement vor und hinter den Kulissen für die hervorragende Vorbereitung und Durchführung Sorge tragen. „Der Kaffeenachmittag ist mittlerweile eine feste Größe im Jahreskalender des VdK in Heddesdorf“, sage Lefkowitz wörtlich und nutzte die Gelegenheit sich ausdrücklich bei Schorsch Ritter zu bedanken, der ehrenamtlich für die musikalische Unterhaltung mit bekannten Liedern und Melodien sorgte. Bei Kaffee und Kuchen erlebten die VdKler einen schönen Nachmittag und drückten bei der Verabschiedung ihren Dank und großes Lob für die Veranstaltung aus. (Lefkowitz) Foto: Alexandra Eidenberg