BETZDRF – Vollblutmusiker Martin Quast startet die neue Linde-Live-Saison

„Endlich“ – die Fans der Kultkneipe „Linde“ im Betzdorfer Klosterhof fiebern dem 04. Oktober schon entgegen. Denn dann beginnt die neue beliebte Konzertsaison auf der wohl kleinsten Bühne der Welt. Für einen gelungenen Start wird ein alter Bekannter der Gaststätte sorgen: Martin Quast wird in gewohnter Manier seine Fans beim ersten Hutkonzert der neuen „Linde-Live-Saison” begeistern.

Die Konzerte in der „Linde“ gehören zur letzten echten Bierkneipe von Betzdorf, wie die gepflegten Getränke und das herzliche Wirts-Ehepaar. „Als wir damit starteten, haben wir nicht mit so einem Erfolg gerechnet“, gibt Linde-Wirt Florian Schneider gerne zu, „aber wir hatten von Anfang an ein volles Haus und – was noch wichtiger ist – immer eine tolle Stimmung.“

Das wird sicher auch bei Lokalmatador Martin Quast der Fall sein. Quast gehört zu den Wenigen, die sogar Songs von Jimi Hendrix auf der akustischen Gitarre spielen. Wenn er mit seiner festen, klaren Stimme gefühlvoll zwischen den verschiedenen Stimmungsbildern der Songs jongliert, verführt er seine Gäste – je nach Stimmung – zum Mitmachen, aber auch zum Schmusen. Kein Wunder also, dass er über eine große Fangemeinde verfügt, die sich seine Auftritte nicht entgehen lässt.

„Ich trete gerne in der Linde auf“, meint Quast. „Eine lebendig-quirlige Atmosphäre, ein tolles Publikum und liebe Wirtsleute – was will man als Musiker mehr?“ Seine Fans werden dafür sorgen, dass er sich auch am 04. Oktober in der Linde wohlfühlt und ab 18:00 Uhr die Linde stürmen. Zum Dank wird Martin Quast ab 20:30 Uhr wieder alles geben – und alle begeistern.