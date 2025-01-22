IRLICH – Frauenvokalensemble Vox Cœlestis konzertiert in der Irlicher Kirche

Das Frauenvokalensemble Vox Cœlestis gestaltete am Sonntag in der Kirche in Irlich ein ganz besonderes A-cappella-Programm. Es erklangen Gebete und Bitten, aber auch Jubel und tänzerische Rhythmen vereinen sich zum Lobe Gottes in eingängigen Melodien, selten gehörten Frauenchorwerken sowie zeitgenössischen Kompositionen. Die 10 Alt- und Sopranstimmen unter der konzeptionellen Leitung von Regionalkantorin Alina Gehlen brachten wunderschöne Werke u.a. von Purcell, Distler, Brahms, Arnesen, Jasperse und Elberdin zu Gehör. Das Ensemble hatte sich 2022 aus erfahrenen Sängerinnen gegründet. Ihr abwechslungsreiches Programm war am 20. September 2025 um 18:00 in St. Josef (Hausen) und am 21. September 2025 um 15:00 in St. Peter und Paul (Irlich) im Rahmen eines gesungenen Gebets bei freiem Eintritt zu hören. Am Ausgang gab es dann einen Spendenkorb, wo man für den Kauf neuer Noten etwas hineinwerfen konnte. (mabe) – Fotos: Marlies Becker