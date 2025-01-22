HATTERT – Spiegelunfall in Hattert – Geschädigter gesucht

Samstag, den 30.05.2026, gegen 17:15 Uhr wurde durch einen bekannten Unfallverursacher in der Bergstraße in Hattert beim Vorbeifahren ein Außenspiegel eines geparkten schwarzen Pkw (Herstellermarke und Fabrikat unbekannt) touchiert. Da der Pkw zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, wird der mögliche Geschädigte gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580. Quelle: Polizei