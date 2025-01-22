OBERIRSEN – Illegale Abfallentsorgung von Dachplatten neben einem Feldweg in Oberirsen.

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am 19.05.2026 über eine illegale Ablagerung informiert. Der Abfall wurde am Rand eines Feldweges in der Gemarkung Oberirsen gefunden. Bei dem Abfall handelt es sich um Dachplatten. Sollten Bürgerinnen und Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – -örtliche Ordnungsbehörde-