HEDDESDORF – Heddesdorfer Kinderburg beim Hofflohmarkt vertreten – Offener Austausch mit Menschen aus der Nachbarschaft

Häufig will man einfach nur mal gucken, was angeboten wird, nur um dann am Ende doch etwas zu kaufen. Dabei hätte man in den meisten Fällen am Anfang des Tages nicht sagen können, dass man das Gekaufte tatsächlich gebraucht hätte. Gerade diese nicht zielgerichtete, ergebnisoffene Suche macht einen Flohmarktbesuch so reizvoll. Auch beim Hof- und Garagenflohmarkt in Heddesdorf gab es so einiges zu entdecken – etwa am Verkaufsstand des Fördervereins der städtischen Kita „Heddesdorfer Kinderburg“. Bei herrlichem Sonnenschein wurden hier Spielmaterialien und Kinderkleidung angeboten, zudem gab es einen Kuchenverkauf. Das Angebot setzte sich aus Spenden der Kitaeltern zusammen und stieß bei vielen Flohmarktbesuchern auf großes Interesse. Die Teilnahme am Hofflohmarkt im eigenen Stadtteil bot dem Kita-Förderverein zudem die Möglichkeit, mit vielen Menschen aus der Nachbarschaft ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.