HAMM – Verkehrsunfall in Hamm (Sieg)

Montagvormittag, 11. August 2025, gegen 09.25 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin die Straße Ringelsmorgen. An der Einmündung Lindenallee / Ringelsmorgen bog sie nach links, in die Lindenallee ein und es kam zur Kollision mit einer 82-jährigen Fußgängerin, die die Lindenallee überquerte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, zudem entstand am Pkw Sachschaden. Quelle Polizei