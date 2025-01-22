BETZDORF – Fußgängerin in Betzdorf angefahren – Transporterfahrer unter Drogeneinfluss

Am 11. August 2025 kam es in der Betzdorfer Fußgängerzone (Bahnhofstraße) gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Fußgänger verletzt wurde.

Ein 30-jähriger Transporterfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts, und stieß dabei gegen den hinter dem Transporter befindlichen Fußgänger. Der 77-jährige wurde hierdurch zu Boden geworfen und verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte der Polizei Betzdorf drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Transporterfahrer fest. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv im Bereich der Opiate. Entsprechend wurde dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen; ihn erwartet ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Quelle Polizei