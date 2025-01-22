ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Montagmittag, 11. August 2025, ereignete sich zwischen 13.00 Uhr und 13.38 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in Altenkirchen, in der Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigte ein Fahrzeugführer beim Rangieren das linke Fahrzeugheck eines abgestellten Mercedes Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle Polizei