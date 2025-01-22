WEYERBUSCH – Geschwindigkeitskontrollen in Weyerbusch

Montag, 11. August 2025, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen in Weyerbusch, Herchener Straße, durch. Hierbei konnten insgesamt 54 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei