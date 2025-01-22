HAMM – Mahnwache für den Frieden zum 4. Jahrestag des Ukrainekrieges in Hamm-Sieg

Hunderttausende Tote, noch mehr Verletzte, Zentausende Menschen, die alleine nach Rheinland-Pfalz geflüchtet sind und hier in einer großen Welle der Solidarität aufgenommen wurden – das ist die Bilanz dieses mitten im Herzen von Europa tobenden Angriffskrieges, den Wladimir Putin am 24. Februar 2022 begonnen hat und der gerade der Zivilbevölkerung unendlich viel Leid, Tod und Zerstörung gebracht hat.

Der Kriegsbeginn jährt sich am Dienstag, dem 24. Februar, zum vierten Mal. Anlässlich des schrecklichen Jahrestages ruft das neugegründete Bündnis für demokratischen Zusammenhalt – kein Platz für Rechtsextremismus, ein parteiübergreifendes Bündnis demokratischer Parteien aus dem Kreis Altenkirchen, unter Mitwirkung der christlichen Kirchen im Kreis zu einer Mahnwache für den Frieden auf.

Diese findet am kommenden Dienstag, den 24. Februar, um 17:00 Uhr auf dem Synagogenplatz in Hamm statt. Mit dem Gedenken soll an alle Opfer dieses Krieges erinnert werden. „Wir dürfen uns niemals an diesen Krieg gewöhnen“, so erläutern die Veranstalter ihre Initiative und Beweggründe für die Mahnwache. Vorgesehen ist, nach einer kurzen Ansprache unter der musikalischen Begleitung des Liedermachers Jörg Brück aus Etzbach, gemeinsam mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus dem AK-Land im Stillen der Opfer zu gedenken und für den Frieden einzutreten. Gerne können zur Mahnwache Kerzen als Symbol der Hoffnung mitgebracht werden, teilen die Veranstalter mit.