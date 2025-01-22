BAD MARIENBERG – Alkoholisierter Fahrer eines E-Scooter in Bad Marienberg (WW) kontrolliert

In der ersten Stunde des 22.02.2026 fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Hachenburg ein unsicher geführter E-Scooter in der Marienberger Straße auf. Der 44-jährige Fahrer zeigte in der Kontrolle deutliche Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Scooter präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Quelle Polizei