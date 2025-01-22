HACHENBURG – Einbruch in ein Café in Hachenburg

In der Zeit zwischen 20.02.2026, 18:00 Uhr und 21.02.2026, 05:45 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Wilhelmstraße in Hachenburg zu einem Einbruch in ein Café mit angeschlossener Bäckerei. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle Polizei