LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Blasrohrschießen beim SV Leuzbach-Bergenhausen

Blasrohrschießen ist eine noch junge Disziplin innerhalb des Schützenwesens. Es erfreut sich jedoch stetig wachsender Beliebtheit. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene sind von der besonderen Kombination aus Konzentration, Atemtechnik und Treffsicherheit begeistert. Die dynamische Entwicklung zeigt, dass das Blasrohrschießen längst mehr als nur ein Trendsport ist – es ist eine echte Bereicherung für das sportliches Angebot. So auch beim Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen.

Natürlich gehört hierzu auch eine entsprechende sportliche Kleidung. Somit herrschte große Freude bei den Blasrohrschützinnen und Blasrohrschützen: Dank der großzügigen Unterstützung der DEVK Geschäftsstelle Andrea Ackermann aus Hachenburg sowie Andreas Urban Verlegung von Flächenheizung aus Altenkirchen konnten die Sportlerinnen und Sportler mit neuer Trainingskleidung ausgestattet werden.

Mit den neuen Trainingshosen und T-Shirts treten die Schützinnen und Schützen des SV Leuzbach-Bergenhausen nun einheitlich und professionell bei Trainingseinheiten sowie Wettkämpfen auf. Die neue Ausstattung stärkt nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern vor allem auch den Teamgeist innerhalb der Gruppe.

Laut der Pressemeldung des SV Leuzbach-Bergenhausen ist Unterstützung aus der Region für den Verein von unschätzbarem Wert. Sie ermöglicht es dem Verein, deren sportliche Arbeit weiterzuentwickeln und den eigenen Mitgliedern optimale Bedingungen zu bieten. Der Verein bedankt sich bei den Sponsoren für ihr Engagement und die wertvolle Unterstützung!