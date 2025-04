HACHENBURG – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Leichtkraftrad in Hachenburg

Am 24. April 2025 gegen 21:00 Uhr befuhr der 16-jährige Geschädigte, mit seinem Leichtkraftrad, die Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg. Im weiteren Verlauf steuerte er auf eine Rechtskurve zu, um der Bundesstraße 413 stadtauswärts zu folgen. Im Kurvenbereich kam ihm ein roter Kleinwagen (vermutlich Citroën) entgegen, der zum Teil die Gegenspur befahren hatte. Diesem musste der Kradfahrer ausweichen, sodass er sein Fahrzeug in den Grünstreifen steuerte, stürzte und sich verletzte. Der PKW – Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt ungehindert fort. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um Meldungen möglicher Unfallzeugen. Quelle: Polizei