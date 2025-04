HACHENBURG – Verkehrsunfall am Bahngleis – Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung

Donnerstagabend, 24. April 2025, gegen 19:00 Uhr, erfolgte durch Verkehrsteilnehmer die Mitteilung über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im Bereich der Westrandumgehung Hachenburg. Demnach befuhr ein 25jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Westrandumgehung (B 413) aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kreisverkehr B 414. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, gelangte auf ein Wiesengelände und kam unmittelbar am Gleiskörper einer quer verlaufenden Bahnstrecke zum Stillstand. Der Fahrer konnte seinem PKW entsteigen. Der Bahnverkehr wurde notfallmäßig unterbunden und es kam aufgrund der entstandenen Sachschäden sowie dem Auslaufen von Betriebsstoffen am Bahngleis zum Einsatz der Feuerwehr Hachenburg. Bei dem Unfall erlitt der 25jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen. Bei ihm wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, so dass nachfolgend eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einen mittleren fünfstelligen Bereich. Quelle: Polizei