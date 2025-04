KOBLENZ – Kontrollen in der Fahrradstraße in Koblenz

Donnerstag, 24. April 2025, führte die Polizei der PI Koblenz 1 zum Start in die Fahrradsaison Kontrollen in der Casinostraße in der Koblenzer Innenstadt durch. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr wurden dabei über 20 Rotlichtverstöße von Radfahrern geahndet, sowie Autofahrer kontrolliert und kostenpflichtig verwarnt, die die Fahrradstraße ohne berechtigtes Anliegen befuhren. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und ein Autofahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes verwarnt. Die Polizisten überprüften zudem im Rahmen der Kontrollmaßnahmen die Pedelecs und Fahrräder auf eine ausreichende Verkehrssicherheit, etwa hinsichtlich der Bremsen und der angebrachten Beleuchtung. Weitere Kontrollen sind in Planung. Quelle: Polizei