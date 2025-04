HAUSEN-WIED – Einbruch in Einfamilienhaus in Hausen/Wied

Am 24. April 2025 kam es in der Zeit zwischen 13:25 Uhr und 14:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße “ Im Sonnenhang“ in Hausen (Wied). Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten deliktstypisch nach Wertgegenständen. In welchem Umfang Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei