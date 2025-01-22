HACHENBURG – Nacht der Chöre auf dem Hachenburger Alter Markt

HACHENBURG – Nacht der Chöre am 1. August 2026 von 16:00 bis 22:00 Uhr in Hachenburg, Alter Markt.

Eine Veranstaltung der Region 1 im Chorverband Rheinland-Pfalz. Es traten Chöre aus den Kreisverbänden Altenkirchen, Rhein-Lahn und Westerwald. Teilnehmer waren der Männerchor Hattert mit Chorleiter Bruno Müller, der Gemischte Chor Chorfreunde Heiligenroth mit Chorleiter Mario Siry, der Männerchor KiMöNo mit Chorleiter Andreas Risse und der Pop- und Gospelchor Rise Up aus Hachenburg mit Chorleiterin Birgit Keil in der ersten Hälfte von 15:45 bis 17:50 Uhr in den Nachmittagsstunden bei schönstem Sommer-Sonnen-Wetter.

Die zweite Hälfte der Veranstaltung eröffnete gegen 18:00 Uhr der E-Chor Lahnstein – Winfried Kahl. Es folgten der Gemischte Chor Best Mixed Apoliionia Simmern – Helmut Best; der Männerchor Sängervereinigung Frohsinn Wirges – Dominik Pörtner; Chorgemeinschaft Neustadt, Fleisbach, Biersdorf – Isabel Stolpmann; Gemischter Chor Cäcilia Dreikirchen – Wolfgang Tüncher; Canto al dente Weyerbusch – Michael Sauerwald; Chorgemeinschaft Cäcilia-St. Katharina Niedererbach – Wolfgang Tüncher; MGV 1895 Niedererbach – Dominik Pörtner und zum Abschluss der Gemischte Chor CHORona Malberg – Mario Siry. Abgerundet wurde die Nacht der Chöre mit dem Offenem Singen unter Mario Siry. Fotos: Renate Wachow