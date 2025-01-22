KOBLENZ – Nature One 2026 – Polizei zieht vorläufiges Fazit

„Erfreulich friedlich“… so einfach lässt sich der bisherige polizeiliche Einsatzverlauf zu der Techno-Veranstaltung Nature One 2026 beschreiben. Das spiegelt sich auch bislang in den Zahlen und Statistiken wider. Veranstaltungsbedingte Delikte wie Diebstähle, Körperverletzungen waren die absolute Ausnahme. Das ist sicher auch auf die deutlich sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte im Veranstaltungsraum und auf den Campingarealen zurückzuführen.

„Insofern haben sich die auf eine jahrelange Erfahrung beruhenden Absprachen und Vereinbarungen im Sicherheitskonzept bewährt“, so der Einsatzleiter Björn Neureuter, Leiter der Polizeidirektion Koblenz.

Mit den laut Veranstalterangaben rund 55.000 Besuchern und der entsprechenden Logistik und Infrastruktur wird auf und um das Veranstaltungsgelände binnen weniger Tage eine „Stadt“ in der Größe eines Oberzentrums aufgebaut. „Darauf muss die Polizei personell und logistisch gut vorbereitet sein. Aus meiner Sicht ist uns das gut gelungen. Es ist mir wichtig, dass sich die Kolleginnen und Kollegen bürgerfreundlich zeigen und ein Gefühl der Sicherheit vermitteln“, zeigt sich Neureuter bislang sehr zufrieden.

Auch die Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und die Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel dürften voraussichtlich leicht rückläufig sein, wenngleich die Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Abreisverkehrs noch andauern. Quelle: Polizei