ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad auf der Kölner Straße in Altenkirchen – 56jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Samstag, 01.08.2026, ereignete sich gegen 19:50 Uhr auf der Kölner Straße im Bereich der Einmündung Wiedstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen beabsichtigte eine 30-jährige Pkw-Fahrerin in den fließenden Verkehr einzufahren, übersah aber offenbar den bevorrechtigten 56-jährigen Kradfahrer, der die Kölner Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Quelle: Polizei – Fotos: BK