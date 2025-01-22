GROSSMAISCHEID – Aufbruch eines Anhängers bei Großmaischeid

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 07. Oktober 2025, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08. Oktober 2025, 08:00 Uhr, wurde auf dem Wanderparkplatz an der K 120 bei Großmaischeid ein Anhänger aufgebrochen. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei