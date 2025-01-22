BIRKEN-HONIGSESSEN – „Die Marienerscheinungen der letzten 150 Jahre“

So lautet das Thema zum Einkehrtag, den die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem katholischen Bildungswerk in der Region Rheinland-Pfalz anbietet. Marienerscheinungen: -wieviele hat es wohl in den letzten ca. 150 Jahren gegeben; -was könnten sie uns heute noch sagen? Entgegen der bereits erschienenen Veröffentlichungen spricht Kaplan Andrzej Bednarz. Der Einkehrtag ist eine Halbtagsveranstaltung. Sie beginnt mit der hl. Messe um 9.00 Uhr in Marienthal. Im Anschluss treffen sich die Interessierten im gegenüber der Klosterkirche liegenden Gästehaus „Unser Haus der Begegnung“ (Am Kloster 20, 57577 Seelbach). Dort besteht die Möglichkeit zum Abschluss gemeinsamen zu Mittag zu essen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist, bis auf das mögliche gemeinsame Mittagessen im Abschluss, kostenfrei.

Um Anmeldung bis spätestens 13. Oktober 2025 bei Veronika Herzog (02742-8559) oder Christine Hombach (02742-8253) wird gebeten.