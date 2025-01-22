HACHENBURG – 29. Harmonika-Treffen in der Stadthalle Hachenburg

Handgemachte Musik, die noch unverfälscht und natürlich klingt. Um das zu erleben, treffen sich Jahr für Jahr die Liebhaberinnen und Liebhaber der Harmonika in der Hachenburger Stadthalle. So auch am Sonntag, 12. Oktober um 15 Uhr. Ob Ziehharmonika, Akkordeon oder Mundharmonika, ob liebevoll Quetschkommode und Schifferklavier genannt – sie meinen alle das Gleiche: wunderschöne Melodien, dargeboten in dem unverwechselbaren Klang dieser einzigartigen Instrumente.

Lassen Sie sich bei Kaffee und Kuchen von Liedern über Heimat, Liebe und Sehnsucht verzaubern und lauschen Sie dem Spiel der regionalen und überregionalen Interpreten. Karten gibt es an der Tageskasse. Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder 5 Euro – inklusive Kaffee und Kuchen. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.