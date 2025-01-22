GEBHARDSHAIN – Trunkenheit im Straßenverkehr in Gebhardshain

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte der Polizei Betzdorf am Donnerstag, 14.05.2026, gegen 00:20 Uhr im Meilerweg einen Ford und dessen 60-jährigen Fahrzeugführer. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser mit rund 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Es wurde ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet, und eine damit verbundene Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde sichergestellt. Quelle: Polizei